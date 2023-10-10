الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة التحقيق الدولية: أدلة واضحة على جرائم حرب إسرائيلية فى غزة

حرب إسرائيلية في
حرب إسرائيلية في غزة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، إن هناك بالفعل أدلة واضحة على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت في غزة.

وأضافت، اليوم الثلاثاء، أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل عن فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر في أرواح المدنيين ويشكل عقابًا جماعيًا".

وأكدت اللجنة أنها تعتزم ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القيادة، وبالتحقيق في الأحداث الجارية وبتحديد المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وشددت على أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفقًا للنتائج السابقة التي توصلت إليها اللجنة.

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