محافظ أسيوط: رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز أبوتيج وحى شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحملات بمركز أبوتيج وحي شرق لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء وكل الجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق الانضباط وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



اللواء عصام سعد: اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الطرق والشوارع دون تقاعس أو تهاون، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وكل أنواع التعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، وذلك خلال حملات بمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة ابوتيج وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق ونوابهما ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

حيث استهدفت تلك الحملات عددًا من الشوارع بمدينه أبوتيج، مشيرًا إلى ضرورة شن حملات رقابية وميدانية بصفة دورية ومستمرة لإزالة الاشغالات والقضاء علي المظاهر العشوائية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

هذا وكان قد تفقد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط

إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط

إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط