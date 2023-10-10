الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز أبوتيج وحى شرق

إزالة الإشغالات بمحافظة
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحملات بمركز أبوتيج وحي شرق لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء وكل الجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق الانضباط وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


اللواء عصام سعد: اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الطرق والشوارع دون تقاعس أو تهاون، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وكل أنواع التعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل، وذلك خلال حملات بمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة ابوتيج وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق ونوابهما ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

حيث استهدفت تلك الحملات عددًا من الشوارع بمدينه أبوتيج، مشيرًا إلى ضرورة شن حملات رقابية وميدانية بصفة دورية ومستمرة لإزالة الاشغالات والقضاء علي المظاهر العشوائية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

هذا وكان قد تفقد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
إزالة الإشغالات بمحافظة أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز أبوتيج حي شرق تسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين شرطة المرافق الأجهزة التنفيذية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات ويهديها 4 ماكينات خياطة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء