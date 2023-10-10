محافظ أسيوط يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات ويهديها 4 ماكينات خياطة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط؛ لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية؛ للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

حيث بدأ محافظ أسيوط، زيارته للمدرسة وسط استقبال من طالبات المدرسة بالأغاني الوطنية وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم تفقد بعض فصول المدرسة وورش العمل موجهًا التهنئة للطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهًا المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية؛ لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.



محافظ أسيوط يتفقد المعرض السنوي للأنشطة من معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه، المعرض السنوي للأنشطة المدرسية، والذي يضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية لأنشطة الأقسام المختلفة بالمدرسة، مشيدًا بالأعمال الفنية المعروضة.

والتقى محافظ أسيوط، قيادات المدرسة وبعض المعلمين وطالبات المدرسة، معلنًا دعمه للمدرسة بعدد 4 ماكينات خياطة لاستخدامها في التدريب العملي للطالبات ودعم إمكانات المدرسة، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدعم المدرسة بماكينة خياطة حديثة لمساعدة الطالبات في التدريبات العملية مبديًا إعجابه بمعرض الأنشطة المدرسية والتربوية والمشغولات اليدوية للطالبات، والتي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، مؤكدًا أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلاب وطالبات التعليم الفني وتأهيلهن لسوق العمل من خلال إشراكهن في التدريب الميداني بالمناطق الصناعية بالمحافظة داعيًا الطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية للتأهل لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير والحصول على الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل واتاحة الفرصة لهن لإقامة مشروعات صغيرة.

كما وجه المحافظ، الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني والقائمين على العملية التعليمية والمعلمات بالمدرسة لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب، حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدًا حرصه على حضور كافة الأنشطة بجميع مدن المحافظة مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

IMG-20231010-WA0040

IMG-20231010-WA0042

IMG-20231010-WA0044

IMG-20231010-WA0045

IMG-20231010-WA0047

IMG-20231010-WA0050

IMG-20231010-WA0051

IMG-20231010-WA0052