العميد أحمد كشك: السماء كانت معنا فى حرب أكتوبر.. والسيسى هدية الله لمصر (فيديو)

أكد العميد أحمد كشك، ابن مركز زفتى بمحافظة الغربية، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن الجيش خاض المعركة ضد العدو الإسرائيلي ببراعة وشجاعة، وذلك وقتها وهو يحمل رتبة ملازم أول، وظل يحلم بلحظة انطلاق الحرب حتى أتت، مؤكدًأ أن الإيمان بقدرات الشباب كان أحد أهم مقومات النجاح والقضاء على ما أسموه زعمًا الجيش الذي لا يُقهر.

وأشار العميد كشك إلى أنه كان متأهبًا هو وزملاؤه من الكبار والصغار على الجبهة لإزالة آثار الهزيمة التي تعرضت لها مصر في حرب 1967، مؤكدًا أنه شعر بتأييد من السماء في هذه المعركة الحاسمة، وأن للقيادة الحكيمة للرئيس محمد أنور السادات تأثير كبير علي نجاح الحرب، وللرئيس محمد حسني مبارك تأثير قوي على قيادة معركة السلام خلفًا له والمعركتان لا تقلان أهمية عن بعضهما البعض.

وفي حديث خاص لـ"الدستور"، ركز العميد كشك على دور "جنود السماء" الذين خاضوا هذه المعركة إلى جانب المصريين، مؤكدًا أن النصر الذي تحقق كان هدية من الله لمصر، وأضاف قائلًا: "الله تبارك وتعالى أنعم على مصر في العصر الحديث بهدية أخرى من السماء، وهى الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي"، وأشاد العميد كشك، بجهود الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار مصر واستتباب الأمن الداخلي.

وأكد العميد كشك أن معركة السيسي لـ مكافحة الإرهاب كانت الأصعب، حيث واجه عدوًا داخليًا متخفيًا في شكلنا وصلاتنا وحياتنا العادية، ولا أحد يستطيع كشفه بسهولة، وقال العميد كشك: "واجهنا عدوًا مجهولًا يتلاعب بتضحياتنا ويسعى لزعزعة استقرار البلاد، ومن يؤيد السيسي فهو فعلًا يسعى لصالح وطنه".

وفي ختام حديثه، دعا العميد كشك المصريين لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، مؤكدًا أهمية استمرار قيادته في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار.

جدير بالذكر أن العميد أحمد كشك شخصية وطنية بارزة، وقد شارك في العديد من المعارك الهامة خلال حرب أكتوبر، وتم تكريمه عن جهوده وتضحياته في الدفاع عن الوطن، ويحمل عددًا من اللواءات العسكرية كأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للحربية المصرية عزتها وكرامتها.