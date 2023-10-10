خبير مكافحة إرهاب: تدريب طلبة الشرطة على أعمال مقاومة الإرهاب حدث جديد

قال العميد دكتور حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن الجديد الآن في كلية الشرطة أنه يتم تدريب الطلبة على أعمال مقاومة الإرهاب ومكافحته، لأن مفهوم المقاومة والمكافحة يختلف في مفهوم المكافحة المختص بالأجهزة الأمنية الخاصة بمقاومة الإرهاب أو التعامل العسكري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن مصر في مواجهتها الإرهاب عام 2013 ضربت مثلا جديدا ومتفردا في تجربتها في مواجهة الإرهاب، من خلال تضافر جهود أجهزة المكافحة داخل الدولة، سواء كانت أجهزة المخابرات أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بأجهزتها الأمنية.

ولفت إلى أن هناك تناغما رهيبا مع وحدات مقاومة الإرهاب الخاصة العسكرية، سواء كانت وحدات تابعة لوزارة الداخلية أو وحدات تابعة للقوات المسلحة، ناعيا الشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات لوصول مصر لهذه الحالة الآمنة.