طبيب الأهلى يعلن جاهزية نجوم الفريق الثلاثة لموقعة سيمبا.. وكولر يطير لسويسرا

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن محمود كهربا جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباريات، بعد أن تعافي من الكدمة التي تعرض لها، كما خضع كريم فؤاد لفحص بالأشعة أثبت إصابته بشد في العضلة الضامة وسوف يغيب فترة تستمر عشرة أيام.

طبيب الأهلي قال إن كريم نيدفيد وصلاح محسن ورامي ربيعة سوف يعودون للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل وإنهم جاهزون للمشاركة في مواجهة سيمبا إذا ما احتاج الجهاز الفني لجهودهم.

وكشف أحمد جاب الله عن حصول لاعبي الفريق الأول على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

في المقابل غادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي القاهرة متجهًا إلي بلاده لقضاء إجازة برفقة جهازه المعاون بعد خوض الفريق مباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بسبب التوقف الدولي لخوض المنتخب الوطني مباراتي الجزائر وزامبيا وديا في الإمارات.

كولر طلب من الجهاز المعاون تجهيز تقرير عن خماسي الناشئين

وقرر المدير الفني للفريق منح لاعبي القلعة الحمراء راحة سلبية لمدة خمسة أيام علي أن يعود للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها 20 أكتوبر الحالي في ذهاب دور الثمانية بالدوري الإفريقي التي ستقام في دار السلام.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طلب من بيرنجر بإعداد تقرير شامل عن مجموعة الناشئين لتسليمه لمارسيل كولر، خاصة مع إعجابه وإشادته بعدد من اللاعبين الناشئين مثل أحمد خالد كباكا ويوسف سيد عبدالحفيظ ويوسف جمال ومحمد عبدالله ومحمد رأفت من أجل وضعهم في حساباته الفنية عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.