الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل أصاب طالبًا بسلاح أبيض لسرقة "توك توك" فى الإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاعتداء على طالب باستخدام سلاح أبيض وسرقة التوك توك، ثم فر هاربًا.

وطلبت النيابة في محرم بك بالإسكندرية تحريات المباحث حول هذه الواقعة واستجواب المصاب.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بإصابة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بجروح متفرقة بالجسم.

وتبين أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض لسرقة التوك توك والهرب به، واعتدى على المصاب أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، وأحدث إصابات جسيمة في جسده.

وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد أقارب المصاب، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، قيادة المُصاب، فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرهًا عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مكان المتهم وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

حبس عاطل التوك توك الإسكندرية نيابة محرم أمن الأسكندرية شرطة محرم بك

مواد متعلقة

انتحلوا صفة رجال شرطة.. حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة سجائر بالإسكندرية

المشدد 7 سنوات لعاطلين للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

بطل العالم في القوة البدنية يحصد ذهبيتين في بطولة مستر أمريكا

إخماد حريق بمكتبة كرموز غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

انتظام العمل بميناء الإسكندرية رغم التحذيرات من التقلبات الجوية وسقوط أمطار

المشدد 15عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

المشدد للمتهمين بخطف وسرقة صاحب محل وطالب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة