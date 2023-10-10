حبس عاطل أصاب طالبًا بسلاح أبيض لسرقة "توك توك" فى الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاعتداء على طالب باستخدام سلاح أبيض وسرقة التوك توك، ثم فر هاربًا.

وطلبت النيابة في محرم بك بالإسكندرية تحريات المباحث حول هذه الواقعة واستجواب المصاب.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بإصابة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بجروح متفرقة بالجسم.

وتبين أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض لسرقة التوك توك والهرب به، واعتدى على المصاب أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، وأحدث إصابات جسيمة في جسده.

وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد أقارب المصاب، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، قيادة المُصاب، فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرهًا عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مكان المتهم وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.