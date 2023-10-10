خريجو كلية الشرطة يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

أدى خريجو كلية الشرطة الجدد اليمين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرجهم، اليوم الثلاثاء، مرددين القسم خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة: "أقسم بالله العظيم ثلاث مرات، أن أحافظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون ورعاية سلامة الوطن، وتأدية الواجب بالذمة والصدق".

يقام الحفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

وقد أدى الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.