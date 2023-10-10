المطران جان ماري شامي يزور المدرسة البطريركية بالإسكندرية

زار المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدرسة البطريركية، بالإسكندرية بحضور الأرشمندريت سمير سعادة، ممثل صاحب المدارس بالإسكندرية، والسيد إبراهيم عطا، مدير المدرسة.

وقدم النائب البطريركي العام كلمات التشجيع للحاضرين، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا، مليئًا بالنجاح.

كما أقيم الاحتفال الخاص، بمرور عام على تجليس المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية، وذلك بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وأبناء كنيسة الروم الكاثوليك بالإسكندرية.

وألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أن تكون الأرض الجيدة مثل قلوبنا، لتنمو كلمة الله.

جدير بالذكر أن المطران جان ماري شامي، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الثالث من سبتمبر ٢٠٢٢.

في سياق متصل،نعى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع كل أسرة الإيبارشية من آباء قمامصة وكهنة، ورهبان وراهبات، وشعب، الفاضلة الأخت حياة نجيب، من الراهبات الكومبونيانيات المرسلات، التي انتقلت اليوم إلى السماء على رجاء القيامة. مصلين إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، معزيًا كل الأخوات الراهبات، ضارعًا الى الله القدير أن يُغْني الرهبنة بدعوات مقدسة.

جدير بالذكر أن الأخت حياة نجيب من بنات الإيبارشية ولدت في ١٥ نوفمبر ١٩٥١، التحقت بالراهبات مرسلات القديس دانيال كومبوني في ١٥ اغسطس ١٩٧٧، انتقلت للأمجاد السماوية، اليوم الاثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.

