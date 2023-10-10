الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران جان ماري شامي يزور المدرسة البطريركية بالإسكندرية

المطران جان ماري
المطران جان ماري

زار  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدرسة البطريركية، بالإسكندرية بحضور الأرشمندريت سمير سعادة، ممثل صاحب المدارس بالإسكندرية، والسيد إبراهيم عطا، مدير المدرسة.

وقدم النائب البطريركي العام كلمات التشجيع للحاضرين، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا، مليئًا بالنجاح.

كما أقيم الاحتفال الخاص، بمرور عام على تجليس المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية، وذلك بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وأبناء كنيسة الروم الكاثوليك بالإسكندرية.

وألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أن تكون الأرض الجيدة مثل قلوبنا، لتنمو كلمة الله.

جدير بالذكر أن المطران جان ماري شامي، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الثالث من سبتمبر ٢٠٢٢.

في سياق متصل،نعى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع كل أسرة الإيبارشية من آباء قمامصة وكهنة، ورهبان وراهبات، وشعب، الفاضلة الأخت حياة نجيب، من الراهبات الكومبونيانيات المرسلات، التي انتقلت اليوم إلى السماء على رجاء القيامة. مصلين إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، معزيًا كل الأخوات الراهبات، ضارعًا الى الله القدير أن يُغْني الرهبنة بدعوات مقدسة. 
جدير بالذكر أن الأخت حياة نجيب من بنات الإيبارشية ولدت في ١٥ نوفمبر ١٩٥١، التحقت بالراهبات مرسلات القديس دانيال كومبوني في ١٥ اغسطس ١٩٧٧، انتقلت للأمجاد السماوية، اليوم الاثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام للروم بمصر والسودان المدرسة البطريركية العملية التعليمية تجليس سيادة المطران

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار يعقوب أخو المسيح والرسول

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ليوناردي الكـاهـن

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة