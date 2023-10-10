الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

في عيد ميلاده 68.. محطات في حياة الكينج محمد منير

محمد منير
محمد منير

يحتفل المطرب محمد منير بعيد ميلاده، اليوم، فهو أحد أهم نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، أعماله الفنية تقدم رسائل هادفة تترك بصمة وصدي لدي جمهوره الذي منحه لقب الكينج عن جدارة. 

تميزت أعمال الكينج بأنها متفردة لا شبيه لها، فهو يمتلك صوتا نادرا ما جعل الجمهور يرتبط بأعماله الفنية لتميزها الشديد خاصة وأن محمد منير يقدم لونا غنائيا خاصا به وكان لديه مشروعات غنائيا مختلفا. 

وترصد “الدستور” أبرز محطات الكينج في مشواره الفني: 

-ولد محمد منير في 10 أكتوبر من عام 1954في قرية منشيه النوبة بأسوان، قضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة بسبب الفيضان.

- في أوائل السبعينيات أحب ممارسة الغناء كهاوٍِ منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش. 

-تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وأثناء أو بعد دراسته استمع إليه زكي مراد الشيوعي النوبي فأوصى عبد الرحيم منصور، الشاعر المعروف آنذاك بالاستماع إليه، ثم سمعه  أحمد منيب فأخذ في تدريب منير على أداء ألحانه وألحان غيره النوبية، ثم بدآ في الاستعانة بكلمات الشعراء عبد الرحيم منصور وفؤاد حداد يغنيها منير. 

-كانت البداية الحقيقية لمحمد منير بانضمامه لفرقة هاني شنودة الموسيقية، وقد شجعه أخيه الأكبر فاروق الذي كان يتمتع أيضا بعذوبة صوته ووجد في أخيه الأصغر الحلم الذي طالما حلم به

-كانت الانطلاقة الأولى لمنير من ألبوم «علموني عنيكي» الذي خرج للنور عام 1977 ثم قدم عام 1981 ألبوم «شبابيك»  الذي حقق نجاحا منقطع النظير ثم قدم محمد منير العديد من الألبومات الغنائية والتي بلغت 37 البوم منها   "اتكلمي" 1983، "البريء" 1986، "وسط الدايرة" 1987، "شكولاته" 1989، "يا اسكندرية" 1990، "مشوار" 1991، "أسامينا" 1991، "الطول واللون والحرية" عام 1992، "افتح قلبك" 1994، "ممكن" 1995، "من أول لمسة" 1996، "الفرحة" 1999، "في عشق البنات" 2000، "أنا قلبي مساكن شعبية" 2001، "أحمر شفايف" 2003، "حواتيت" 2004، "امبارح كان عشرين" 2005، "طعم البيوت" 2008، "يا أهل العرب والطرب" 2012، "الروح للروح بتحن" 2018، "باب الجمال" 2020.

-خاض محمد منير تجربة التمثيل من خلال التعاون مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين والذي قدم معه فيلمي حدوتة مصرية والمصير.

-قدم منير للسينما 11فيلما منها حدوتة مصرية، المصير، يوم حلو ويوم مر، حكايات الغريب، ليه يا هرم، شباب على كف عفريت، اشتباه، اليوم السادس، دنيا، مفيش غير كده، والبحث عن توت عنخ آمون. 

-اشترك في بطولة 3 أعمال درامية هي على عليوة وجمهورية زفتي والمغني رمضان. 

-اشترك في بطولة ثلاث مسرحيات هي الملك هو الملك، ملك الشحاتين، ومساء الخير يا مصر، 

جوائزه

حصل منير عديد من الجوائز، منها جائزه السلام من قناه CNN عن البوم الأرض السلام،الجائزة الماسية من «باما أووردز»،جائزة أفضل مطرب في مسابقة MEMA يوليو 2008، تم تكريمه من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 30،فاز بالجائزة البلاتينية لأحسن مطرب مصرى وعربى عن أغنية «ياسمينا» التي شاركه الغناء فيها المطرب العالمى عادل الطويل، مع فريق «إيش أوند إيش»، أشهر الفرق الغنائية العالمية حاليًا، واستحق جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التي تضم أغنية «تحت الـياسمينا» 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع في ألمانيا.

منير حصل أيضًا، في العام نفسه وعن الأغنية نفسها، باللغتين العربية والإنجليزية، على المركز الثالث في الاستفتاء الجماهيرى الذي نظمته قناة «بروسفن» لمسابقة أفضل أغنية في ألمانيا.

و فازت أغنية «الليلة يا سمرة» في إستفتاء الـ BBC لأفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين.
و حصل أيضا على جائزة Honorable Award عام 2005 عن فيلم دنيا.

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