في احتفال بعيد جلوسه.. البابا ثيودروس: أتذكر أسلافي الذين عملوا لضمان الإرث الرسولي

احتفل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالذكرى التاسعة عشرة لانتخابه على الكرسي الرسولي البطريركي الإسكندري في أكتوبر 2004، بحضور القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

كلمة البابا

و في كلمة له أعرب البابا ثيودوروس الثاني، عن امتنانه العميق للعناية الإلهية الثالوثية، لاختياره على كرسي القديس مرقص الإسكندري، وشكر الإكليروس الحضور، كما أعرب عن امتنانه لجميع رؤساء الكهنة والإكليروس الذين يخدمون بتضحية وضمير من أجل البطريركية.

وقال البابا في كلمته أتذكر أسلافه الراحلين والمطارنة الراقدين الذين عملوا جاهدين من أجل ضمان الإرث الرسولي النقي والاستمرارية التاريخية وتعزيز الكرسي البطريركي الإسكندري، وأعرب عن امتنانه لأعضاء المجمع المقدس الذين أجمعوا على انتخابه رئيسًا، وختم بالقول: "في يوم انتخابي شخصى المتواضع، أمام نفس الكأس المقدسة، حيث تناولنا اليوم من الأسرار الطاهرة، بينما يدلي رؤساء الكهنة القديسون حينئذ بأصواتهم المشرفة فيها، لقد وعدت في أعماق نفسي ألا يتركني أحد وبطريركتنا بلا عزاء، لقد كنت أحاول أن أفي بهذا الوعد طوال هذه السنوات وسأستمر في الوفاء به لسنوات عديدة كما يسمح الرب".

وسام لقنصل اليونان

في نهاية كلمته قلد البابا القنصل العام اليوناني بالإسكندرية المنتهية ولايته، أثناسيوس كوتسونيس، سفير اليونان الجديد لدى نيجيريا، الوسام الأعلى للقديس سابا، وكذلك زوجته إيوانا ديميتريو صليب القديس سابا، وقد أعربا عن شكرهما لغبطته.

كما قدم لمدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية بالإسكندرية أيقونة مقدسة ليسوع المسيح المعزي، يحمل بين ذراعيه طفلًا فقيرًا.

بعد ذلك أعدت مائدة غذاء بمناسبة ذكرى انتخاب البابا، بحضور السفير أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته، و المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس الوكيل البطريركي في القاهرة، و المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس، والسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميّتا ورئيس دير القديس سابا المقدس.