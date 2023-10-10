"أسياد الجو".. تفاصيل تعاون هانكس وسبيلبرج مجددًا فى ملحمة عن الحرب العالمية

أعلنت شركة "آبل تي في+" مؤخرًا، أن مسلسل "أسياد الجو" "Masters of the Air"، الذي يعد ملحمة عن الحرب العالمية الثانية من إنتاج ستيفن سبيلبرج وتوم هانكس وجاري جويتزمان، سيُعرض 26 يناير المقبل، وطرحت مقطعا دعائيا يكشف عن أبطال العمل الرئيسيين ومنهم أوستن بتلر وباري كيوجان.

المسلسل يستند إلى كتاب للمؤلف دونالد إل ميلر يحمل نفس الاسم، وسيتم إصدار أول حلقتين من المسلسل القصير المكون من تسع حلقات على Apple TV + في 26 يناير، وسيتم إصدار الحلقات الباقية في أيام الجمعة التالية حتى 15 مارس المقبل.

"أسياد الجو" ليس التعاون الأول بين النجم توم هانكس والمخرج ستيفن سبيلبرج في مجال إنتاج الأعمال التي تتناول قصص عن الحرب العالمية الثانية، فقد سبق وأنتجا إلى جانب جاري جويتزمان مسلسلين تلفزيونيين ملحميين آخرين هما "فرقة الأخوة" " Band of Brothers" عام 2001 و"المحيط الهادئ" " The Pacific" عام 2010، لكن يبقى تعاون هانكس وسبيلبرج الأشهر كممثل ومخرج كان في فيلم عن الحرب العالمية الثانية الحائز على جائزة الأوسكار "إنقاذ الجندي ريان" "Saving Private Ryan" عام 1988.

أسياد الجو

يتناول مسلسل "أسياد الجو" مهمات سرب القصف رقم 100 التابع للقوات الجوية الأمريكية - والمعروفة أيضًا باسم " Bloody Hundredth" والذي يعتمد على أحداث حقيقية، حيث ان هذه السلسلة مستوحاة من شخصيات عسكرية حقيقية في الحرب العالمية الثانية.

الكثير من القصة مستوحاة من الكتاب الواقعي "أسياد الج8و: قاذفات القنابل الأمريكية الذين خاضوا الحرب الجوية ضد ألمانيا النازية" من تأليف دونالد إل ميلر الصادر عام 2007، والذي يروي بطولات سرب القصف، الذين يطيرون على ارتفاعات تصل إلى 25000 قدم، في درجات حرارة شديدة البرودة فوق ألمانيا النازية.

وتم الحصول على حقوق كتاب ميلر منذ 10 سنوات مضت، حيث أفادت قناة HBO في الأصل أنها تعمل على تطوير المسلسل في عام 2013، وفي عام 2019، أعلن هانكس وسبيلبيرج أنهما أبرما صفقة مع أبل تي في Apple TV +، وتم تصوير تسع حلقات بتكلفة إنتاج إجمالية قدرها 250 مليون دولار في استديوهات شركة "آبل".

وكان قد قال المنتج التنفيذي للمسلسل جاري جويتزمان، في بيان، أن "أسياد الجو هو تحية للرجال الشجعان في القوة الجوية الثامنة، الذين ساعدوا، من خلال شجاعتهم، في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولطالما أراد هانكس وسبيلبرج أن يصدرا عملا عن ما أسماه المؤلف دونالد إل ميلر، الحدث الفريد في تاريخ الحرب".

كان أجرى السرب، غارات جوية خطيرة على ألمانيا النازية بينما كان يواجه ظروفًا بسبب الطقس المتجمد ونقص الأكسجين والقتال على ارتفاع 25 ألف قدم في الجو، ويصور المسلسل الثمن النفسي والعاطفي الذي دفعه الشباب الذين ساعدتهم صداقتهم وروابطهم القوية في تنفيذ مهامهم وساعدتهم في تدمير الرايخ الثالث لأدولف هتلر.

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فرقة الأخوة

يذكر أن مسلسل "فرقة الأخوة" " Band of Brothers" الذي عرض عام 2001 على قناة HBO ومكون من 10 حلقات هو أول عمل انتاج يجمع توم هانكس وستيفن سبيلبرج الذي يتركز حول الحرب العالمية الثانية، وكان يستند إلى كتاب للمؤلف إدوارد أمبروز صدر عام 1992 وكان يحمل نفس الاسم.

المسلسل يرصد عمليات سرية "إيزي" التي تعتبر جزء من فوج المشاة المظلي 506 من الفرقة 101 الجوية، المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ توني تو وميكائيل سالومون وسيناريو جراهام يوست وبطولة كل من دوج إلين وياون بيلي وفيليب بارانتانا.

المحيط الهادئ

أما العمل الثاني الذي جمع هانكس وسبيلبرج إنتاجيا عن الحرب العالمية الثانية فهو "المحيط الهادئ" " The Pacific" الذي عرض على قناة HBO عام 2010، والذي يرصد عمليات قوات مشاة البحرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جيريمي بودسوا وتيموثى فان باتن، وتأليف كل من ميشيل أشفورد ولروانس أندريس، وبطولة جون سيدا وجيمس بادج دايل وجوزيف مازيلو.

إنقاذ الجندي رايان

ولكن فيلم "إنقاذ الجندي رايان" " Saving Private Ryan" من إخراج سبيلبرج وبطولة هانكس، كان العمل الأكثر شهرة، وهو ثاني أعلى فيلم من حيث الإيرادات لعام 1998 ويتتبع وحدة عسكرية تم تكليفها، بعد تأمين شاطئ نورماندي، بالعثور على جندي قُتل إخوته أثناء القتال، والفيلم يُنسب إليه الفضل في إظهار شدة وبشاعة الحرب العالمية الثانية.

وفاز فيلم "إنقاذ الجندي رايان" على عدة جوائز أهمها 5 جوائز أوسكار بعد ترشيحه لإحدى عشرة، وهم أفضل مخرج، وأفضل صوت، وأفضل تحرير، وأفضل مؤثرات صوتية، وأفضل صناعة سينمائية.