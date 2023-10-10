درويش حسن درويش يشرح لـ "الشاهد" خطة الجيش المصرى فى حرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه قبل يوم 9 أكتوبر من عام 1973، وبصفته شاهد عيان داخل الوحدة الخاصة به في ذلك الوقت، وأحد مجموعة القيادة والتخطيط لـ "اللواء 16"، فالخطة كانت إن قواتنا المصرية ستعبر بالمواجهة في الفاصل بين النقاط القوية؛ من أجل تجنب الاصطدام بالعدو، ونقلل قدر الإمكان من خسائرنا.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجيش المصري عبر في الفاصل بين النقاط القوية بنجاح، وخُصصت فصيلة من حوالي 30 – 35 جنديًا؛ بهدف حصار النقاط القوية التي كان من مسؤوليتنا الاستيلاء عليها وتدميرها.

وأوضح: "كان في القطاع الخاص بنا نقطتنين قويتين (الدفرسوار الشمالية والجنوبية)، بغرض أن هذه الفصيلة تقوم بتحييد النقاط القوية خارج المعركة، وتمنع دخول أو خروج أفراد منها، من أجل استكمال عملية الهجوم بنجاح، بحيث يضعف ذلك من معنويات جيش العدو والكفاءة القتالية له".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.