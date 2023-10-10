وليد فواز: أحداث "صوت وصورة" ناضجة ومؤثرة وأعد الجمهور بمشاهدة ممتعة

قال الفنان وليد فواز، إن هناك عناصر إذا توفرت في العمل الفني تجعل الممثل لم يتردد لحظة للموافقة عليه، وهو ما وجده بمسلسل "صوت وصورة"، مشيرًا إلى أن من أهم الأسباب المؤلف محمد سليمان عبد المالك الذي أبدع في كتابة سيناريو قوي ومميز ومختلف، وصفًا: "ورق متماسك وأحداثه في منتهى النضج"، لافتًا أنه يحب العمل معه والعوالم الدرامية الخاصة به، بعيدًا عن أنه تربطهما علاقة قوية على المستوى الشخصي، وتعاون معه في بداياته الفنية.

وأضاف "فواز" في تصريحات لـ"الدستور"، أن من الأسباب الرئيسية أيضًا المخرج محمود عبد التواب، والذي يعرفه منذ فترة طويلة وتعاونا معًا من قبل، مؤكدًا أن هناك كيميا فنية بينه وبين مؤلف ومخرج العمل، وهو ما أشعره بالراحة والسعادة بمشاركته في المسلسل.

وأشار إلى أن شركة أروما المنتجة للعمل كان يتمنى العمل معهم خاصة وأن هناك احترام متبادل بينه وبين الشركة التي حققت نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن تعاونه مع الفنانة حنان مطاوع التي وصفها بـ "الهانم"، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون معها على الرغم من أنه لم يكن التعاون الأول معًا ولكن يعتبر المرة الأولى التي تجمعهم مشاهد كثيرة معًا، مضيفًا: "أنا وحنان مطاوع عاملين مباراة في التمثيل خلال أحداث المسلسل وأعد الجمهور بمشاهدة ممتعة".

وليد فواز

وليد فواز

وليد فواز

وليد فواز

وعن أبعاد شخصيته خلال الأحداث، قال وليد فواز إنه يفضل عن الإفصاح عن تفاصيل للكشف عن الأحداث، ولكن يستطيع أن يكشف عن أنه يجسد دور "عبد الغني" زوج "رضوى" حنان مطاوع، وهما مواطنين بسطاء، ويقطنون في منطقة بسيطة، ولكن تمر بحياتهم حادث كبير يقلب كيان الأسرة رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق، ومليء بالإثارة.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام عبر قناة dmc يوم 14 اكتوبر المقبل، من إخراج محمود عبد الرؤوف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، وأوشك صناع العمل على الانتهاء من كافة مشاهده، حيث يكثف المخرج ساعات التصوير، بالإضافة إلى متابعته لمراحل المونتاج مباشرة، لعرضه بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.