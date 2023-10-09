الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: مصر أكثر دولة قاتلت وفاوضت وتعاملت مع القضية الفلسطينية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر أكثر دولة عربية قاتلت وفاوضت وتعاملت مع القضية الفلسطينية، منذ حرب 1948وحتى عام 1973، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يستقيم الأمن القومي المصري إلا بحل الدولتين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات الدولية في أوروبا والعالم والمنطقة العربية وحث على ضرورة وقف التصعيد وأن يكون هناك حل للدولتين. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي هو مجتمع الأقوياء وهو أقرب لقانون الغاب، فأمريكا وأوروبا وكندا لا يرون إلا المصلحة الإسرائيلية ولا ينظرون لجذور المشكلة وهو أن هناك احتلالًا يحاول خنق شعب وطمس هويته وهذه هي المشكلة الكبرى، مؤكدًا أن كاتبًا إسرائيليًا قال إن ماحدث نتيجة أفعال إسرائيل مع غزة منذ 1967وأنهم لا ينتظرون سوى ذلك.  

معظم الشواهد على الأرض تقول إننا ذاهبون لمشاهد أكثر دموية

وأكد أن معظم الشواهد على الأرض تقول إننا ذاهبون لمشاهد أكثر دموية من هدم البيوت وإخلاء المناطق، والإسرائيليون يريدون تسوية غزة حتى يقنعوا شعبهم أنهم انتقموا، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو قائمة على إذلال الفلسطينيين وسيقودنا ذلك لمجازر جديدة بغزة وتدمير للبنية التحتية ونتمنى أن تنجح الجهود المصرية لحل الأزمة.

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