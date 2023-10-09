الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر لبنانية: مقتل أحد عناصر حزب الله خلال قصف إسرائيلي جنوب البلاد

حزب الله
حزب الله

أعلن  مصدر أمني لبناني، عن مقتل أحد عناصر حزب الله خلال قصف إسرائيلي بجنوب لبنان، بحسب قناة LBC اللبنانية.

فيما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، بتجدد القصف الإسرائيلي واتساع رقعته ليصل الى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والاودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية.

وكثف الطيران الحربي الإسرائيلي، طلعاته في أجواء وعمد إلى إطلاق قنابل حارقة اشتعل على اثرها الحد المحاذي للخط الازرق في محيط بلدة رامية.

ميقاتي يلتقي قائد الجيش

فيما ناقش رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم، الأوضاع الأمنية الراهنة في الجنوب، مع عدد من الأطراف اللبنانيين والدوليين.

وفي هذا الإطار، التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون.واجتمع أيضا مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو، والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا.

السفارة الأميركية تطلب من مواطنيها في بيروت  "توخي الحذر"

فيما طلبت السفارة الأميركية عبر منصة "إكس" من مواطنيها في بيروت  "توخي الحذر، لأن الوضع في إسرائيل لا يزال غير قابل للتنبؤ".

مصدر أمني لبناني حزب الله عناصر حزب الله جنوب لبنان LBC اللبنانية الوكالة الوطنية للإعلام

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