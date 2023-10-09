الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: العطاء والغنى فى الدنيا ليس دليل محبة الله (فيديو)

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن أهم الأمور التي ينبغي أن يسعى إليها المؤمن هي رحمة ربنا، هى خير من الدنيا وكنوزها، والزينة.

وقرأ خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، الآية "ورحمة ربك خير مما يجمعون"، معقبًا: "يقولك فلان ربنا بيحبه لأنه عنده بدل السيارة، اتنين، وهو مفهوم خطأ".

عبدالمعز: الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب

وأوضح أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطى الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، مردفًا: "لو ربنا وفقه لفعل الطاعات وترك المنكرات يبقى ربنا بيحبه، لو وفقه لقراءة القرآن ومدارسة سيرة النبي يبقى ربنا بيحبه، فالنبي عندما خُير بين أمرين، أن يجعل الله لقومه الأخشبين ذهبًا وفضة، وبين أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، النبي قال بل باب التوبة والرحمة يا رب".

وأردف: "عندما ندخل المساجد بيوت الله، ندعو أن يفتح الله لنا أبواب الرحمة، ونحن نتألم لما نشاهده في أرض فلسطين وإسالة دماء الأبرياء، ونحزن حزنًا شديدًا، وندعو الله أن يرد الأقصى إلينا، نحن محتاجون رحمة ربنا لحقن الدماء، فمن أهم أسباب النصر أن يبقى معاك رحمة ربنا".

رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى DMC الدنيا الدين باب التوبة والرحمة

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