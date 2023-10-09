جامعة سوهاج تهنئ الرئيس السيسى بحصول مصر على "المستوى الذهبى"

هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسيC، والذي يعني أنها قد أوفت بالمتطلبات التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات إلى المستويات التي تؤهِّلها للقضاء على المرض، لتصبح مصر أول دولة في العالم خالية من فيروس سي.

وأكد النعماني، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (C)، والذي كان يتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويًا، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة شاركت بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، حيث نجحت مصر في الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات فيروس C إلى بلد يملك أقل معدلات الإصابة من 10% إلى 0.38%

وأوضح النعماني أنه منذ إطلاق الرئيس الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، وضعت إدارة الجامعة خطة متكاملة للمساهمة في القضاء علي هذا المرض، حيث وقع عدد من البروتوكولات مع صندوق تحيا مصر، والمصرف المتحد، لإطلاق حملة مسح وعلاج من فيروس "سي" مخصصة لصالح طلاب الجامعة، والذي تم خلاله إجراء مسح شامل لفيروس "سي" لجميع طلبة جامعة سوهاج بمختلف كلياتهم والبالغ عددهم أكثر من 70 ألف طالب، فضلًا عن توفير الجرعات العلاجية للطلبة المصابين منهم بالمجان، وذلك إيمانًا بأهمية بناء جيل من الشباب القوي القادر على بناء الوطن، وتوقيع بروتوكول آخر مع مؤسسة الكبد المصري، وذلك للعلاج المجاني لمرضي الكبد من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين بالجامعة، إلى جانب إطلاق العديد من الحملات بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد وتنظيم القوافل الطبية للكشف وعلاج فيروس "سي" بقري ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن مصر ستتسلم جائزة مرموقة من منظمة الصحة العالمية تعرف باسم «Golden tier»، وذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها اليوم وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بمناسبة تتويج مصر بلقب أول دولة بالعالم تحقق القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي.