عضو بـ"الشيوخ" يشيد بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بـمبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار، مؤكدًا أنها تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين، وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.

وقال البدري فى بيانه اليوم، إن المبادرة تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، موضحًا أنها جميعًا سلع مهمة وأساسية فى كل الأسر المصرية ولا غني عنها وبالتالي فإن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

تنفيذ قرارات الحكومة

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي لجشع التجار، لافتًا إلى سرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة اليوم بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة اليوم، إلى أنه تم التوافق على الاجتماع بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدًا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25%، وهى سلع: "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة- الأرز"، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.