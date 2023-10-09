الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبه تنفيذ 91%.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية " كلاحين فقط، وهو نجع حمادي"، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذى يشمل تنفيذ ٣٧ كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة ٥ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ٧ كم وقطر ٤٠٠ ملم، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى بطول ١٧ كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول ١٢٠ كم، والجهد المنخفض بطول ٦٠ كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول ٨٥ كم وتنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط ٧ بار وطول ٢٥ كم، وشبكة غاز طبيعى داخلية بضغط ٤ بار وطول ١١ كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة ٣٠ ألف م٣ وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق ٩١،٥%.

البنية التحتية 

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي والتي شملت (شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم، و٥٠٠ ملم، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات)،  فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٠%

ومن جانبه قال محافظ قلنا، أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

محافظة قنا محافظ قنا قنا أشرف الداودي محافظ قنا المناطق الصناعية

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