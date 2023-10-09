الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم ألفاريز وهالاند.. أفضل الثنائيات في أوروبا بعد مرور 8 جولات

ألفاريز وهالاند
ألفاريز وهالاند

يقدم العديد من الثنائيات في الدوريات الأوروبية موسم رائع حتى الآن، وعلى رأسهم ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

“الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرز الثنائيات في الدوريات الأوروبية بعد مرور 8 جولات في الدوريات الأوروبية.

ثنائي السيتي

يقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند ثنائية رائعة هذا الموسم مع السيتي حيث ساهم الثنائي في 21 هدفًا.

ألفاريز لعب 13 لقاء بجميع المسابقات سجل 6 وصنع 5، بينما لعب هالاند 12 لقاء سجل 8 وصنع 2.

ثنائي إنتر

ثنائي آخر يقدم مستويات جيدة وهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام ثنائي هجوم إنتر الإيطالي حيث ساهم الثنائي في 23 هدفًا.

ويقدم لاوتارو موسم رائع مع النيراتزوري حيث لعب 10 لقاءات سجل 11 وصنع 2، بينما لعب تورام 10 لقاءات سجل 3 وصنع 7.

ثنائي الريال

من الثنائيات في الدوريات الهدافه يأتي ثنائي ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام وخوسيلو حيث شاركا في 20 هدفًا.

الدولي الإنجليزي لعب 10 سجل 10 وصنع 3، بينما لعب الدولي الإسباني 11 سجل 5 وصنع 2.

ثنائي شتوتجارت

من أبرز الثنائيات المفاجآة في الدوريات هم المهاجم الغيني سيرهو جيراسي وزميله كيس فيروش حيث ساهما في 23 هدفًا.

جيراسي متصدر سباق الحذاء الذهبي في الدوريات الأوروبية لعب 8 لقاءات سجل 14 وصنع بينما لعب فيروش 8 سجل 2 وصنع 5.

ثنائي بايرن ميونخ

تصدر هاري كين وليروي ساني قائمة هدافي البافاري هذا الموسم حيث شاركا في 21 هدفًا.

كين لعب 10 سجل 9 وصنع 5، بينما لعب ساني 11 سجل 7 أهداف ولم يصنع.

ثنائي ليفربول

نجمنا المصري محمد صلاح وزميله داروين نونيز يقدمان ثنائية رائعة في الريدز هذا الموسم وساهما في 17 هدفًا.

صلاح لعب 10 مباريات سجل 6 وصنع 4 بينما لعب داروين 10 سجل 4 وصنع 3.

هالاند ألفاريز لاوتارو تورام بيلينجهام

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