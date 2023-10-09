الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة العمل الوطني والأهلي: أمريكا تعد جيش الاحتلال بتحرير الأسرى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، رتيبة النتشة، إن الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل هو لاستمرار العملية العسكرية للاحتلال في  قطاع غزة.

غارات جوية مكثفة وعشوائية على قطاع غزة

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تحاول المماطلة من خلال الغارات الجوية المكثفة والعشوائية على قطاع غزة حتي يتثني لها الاقتحام البري التي تسعي اليه والذي يعتبر الان شبه مستحيل بما تملك من معلومات استخباراتية وقوات.

وأضافت، أن الوعود الأمريكية تبدو أنها عبارة عن تزويد إسرائيل بجنود مشاه لاقتحام قطاع غزة لتحرير اسراهم الاسرائيلين من القطاع حتي لا تدفع تل أبيب ثمنا غاليا بتبيض السجون بجانب الكثير من التنازلات السياسية مقابل الاسري الموجودين داخل القطاع.

وأختتمت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بعقليتها إلى جر المنطقة نحو الحرب ونحو خطاب الكراهية، لأن بناء الهيكل بحسب معتقداتهم التوراتية يستلزم هذا الكم من العنف والقتل وإسالة الدماء الفلسطينية.

قطاع غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي فلسطين

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