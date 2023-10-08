الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أحداث غزة" تُجبر إسرائيل على سحب رعاياها من الشرق الأوسط

جريدة الدستور

تعيش إسرائيل أوقاتًا صعبة، إذ قُتل المئات وأُصيب الآلاف جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية صباح 7 أكتوبر 2023، تحت مسمى "طوفان الأقصى".

حالة القلق والخوف تصاعدت في كل الأراضي المحتلة بعد العملية المباغتة، والتي تبعها إطلاق حزب الله اللبناني قذائف وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية صباح الأحد 8 أكتوبر، من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وساعة بعد ساعة، تتعاظم التحدّيات أمام إسرائيل وسط حالة من التخبط في القرارات، حتى إنها أعلنت "حالة الحرب"، وأمرت سفراءها حول العالم بعدم الخروج من المنازل لأي سبب كان.

ومن القرارات التي اتخذتها مطالبة رعاياها في بعض دول العالم بتوخي الحذر والعودة بأسرع وقت ممكن في ضوء تطورات الأحداث. وشمل القرار مصر والعديد من الدول، وبالأخص دول الشرق الأوسط.

في السياق تلتزم سياسات الدولة المصرية بمنهج الترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم، مع قدرة فائقة على تأمين وحماية أي ضيوف من أي جنسية، ومواجهة أي حادث عارض وفردي قد يتعرضون له بحسم.

وحماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب شرعي ووطني في مصر، حيث تعد تأشيرة دخول السائح عقد أمان لنفسه وعرضه وماله، ومصر تملك تاريخًا حضاريًا فريدًا مشرفًا، وتسعى دائمًا لرسم صورة ذهنية تليق بتاريخها وحضارتها.

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