خطة للتوسع فى محتوى الديجتال.. "CBC" تطلق 8 برامج جديدة

أطلقت قناة CBC، ثمانية برامج عبر منصاتها الديجتال على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تليفزيون ديجتال موسع يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجتال.

نشرت منصات قناة "CBC " الحلقة الأولى من برنامج "دفاتر قديمة" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إعداد رامي نوار، وتناولت الحلقة الأولى من البرنامج تاريخ الجيش المصري قديمًا.

كما أطلقت القناة أول برنامج رياضي ديجتال هو برنامج "كورة وبس" ويقدمه عمرو شوقي ويتناول أشهر وأهم الأحداث الرياضية، وتضمنت خريطة برامج الديجتال لقناة "cbc"، برنامج "برة المطبخ" للشيف محمود سعد ومن إعداد هبة المهدي، ويقدم البرنامج نصائح لستات البيوت تخص ميزانية البيت وأفضل الأكلات والوصفات الغذائية بأقل ميزانية.

كذلك تضمنت الخريطة برنامج "بحق وحقيقي" الذي يقدمه أحمد المهدي، ويتناول خلال الحلقات أغرب الترندات علي السوشيال ميديا مع تحليل أسباب انتشارها، وبرنامج "أوعى تصدق" لمحمد سعد خسكية الذي يتناول أشهر الشائعات ويرد عليها بالتفاصيل والأرقام.

كما شملت خريطة برامج الديجتال لقناة "cbc"، برنامج "ده مش كلامي" وتقدمه مي حسن، ويتناول أهم الدراسات الحديثة في مختلف المجالات، وبرنامج"في كلمتين" لأحمد المهدي ويناقش أهم الأخبار الفنية وأخبار النجوم، بالإضافة إلى برنامج "إسالني" وهو برنامج حواري مع أهم مشاهير الفن.

كانت قناة " CBC"، أذاعت عددًا من اللقاءات الخاصة مع أبطال حرب أكتوبر عبر منصاتها الديجتال على شبكات التواصل الاجتماعي ضمن خطتها الجديدة في التوسع وزيادة المنتجات الخاصة بمحتوى الديجتال.