نتنياهو يتحدث مرة أخرى مع بايدن والأخير يكرر دعمه الكامل لإسرائيل

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثا اليوم الأحد هاتفيا مرة أخرى.

وقال مكتب نتنياهو: "إن بايدن أكد خلال الاتصال دعمه الثابت لإسرائيل"، حسبما نقلت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل".

وكان بايدن تحدث هاتفيا مع نتنياهو أمس السبت لعرض الدعم الأمريكي، عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجومًا مباغت وغير مسبوق على إسرائيل.

وقال بايدن: إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة".

وأضاف في تحذير مباشر: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

ووجه بايدن فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف مع دول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين.

وقد استيقظ الإسرائيليون المصابون بالصدمة في اليوم الأخير من الأعياد اليهودية على دوي صافرات الإنذار بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة، واقتحم مسلحون حواجز التكنولوجيا الفائقة المحيطة بالقطاع لدخول إسرائيل، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن، كما حاول مسلحون على متن قوارب دخول إسرائيل عن طريق البحر.

كما أدى طوفان الأقصى إلى حدوث خسائر ببورصة تل أبيب أكثر من 6% بعد يوم واحد فقط، فضلًا عن إغلاق الشركات والمحال التجارية بما في ذلك الصيدليات. بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات جنوب إسرائيل، كما أن هناك توقعات بحدوث خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي.

حصيلة الهجمات من الجانبين

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، السبت، لأكثر من 600 قتيل، من بينهم 44 جنديًا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة 370 شهيدًا ونحو 2200 جريح، إثر الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية.