الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلان الرسمى والقنوات الناقلة لمسلسل "ورق التوت" (فيديو)

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

تنطلق بعد أيام قليلة أولى حلقات المسلسل الدرامي “ورق التوت” الذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة ومجموعة من الفنانين الشباب.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “ورق التوت” في يوم 14 أكتوبر الجاري عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، وطرح اليوم الأحد الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل والذي تضمن العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بين أبطال العمل والتي تكشفها الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل “ورق التوت” والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل “ورق التوت” عبر قناتي CBC العامة، وCBC DRAMA، ومنصة واتش ات الرقمية، وذلك في أيام من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة CBC.

تردد قناة CBC وCBC DRAMA

  • القمر الصناعى :النايل سات.
  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: رأسي  V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة سي بي سي: 5/6.
  • الجودة: HD.

قصة وأحداث مسلسل ورق التوت

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل منھم ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

 مسلسل ورق التوت يشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب وهم كل من:

  • الفنان شريف سلامة
  • الفنانة أسماء جلال
  • الفنانة ثراء جبيل
  • الفنان خالد أنور
  • الفنانة سماء إبراهيم
  • الفنان محمد كيلاني
  • الفنانة آية سليم
  • الفنان مصطفى منصور
  • الفنانة ليلى العربي
  • الفنان محمد شفيق
  • الفنانة يارا جبران
  • الفنان عمرو صالح
  • الفنان محمد ناصر
  • الفنان يوسف الأسدي
  • الفنانة تقى حسام
  • الفنانة حنان عادل
  • الفنان معتز هشام
  • من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر
  • إخراج حسام علي.
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