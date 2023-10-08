دورى المحترفين: غزل المحلة يهزم أبوقير للأسمدة.. وحرس الحدود يفوز على الاتصالات

أسفرت المباراتان اللتان أقيمتا اليوم في افتتاح الأسبوع الثالث لمسابقة دوري المحترفين عن فوز غزل المحلة على أبوقير للأسمدة بهدفين وفوز حرس الحدود على الاتصالات بهدف دون رد.

في ملعب غزل المحلة استعاد المحلة بقيادة خالد عيد نغمة الانتصارات وهزم أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين سجلهما خالد الأخميمي ورجب مارو؛ ليرتفع رصيد غزل النمحلة إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد أبوقير للأسمدة عند ثلاث نقاط .

غزل المحلة يصل للنقطة السابعة

الشوط الأول حفل بالأداء العشوائي من الفريقين لذلك كانت الخطورة نادرة على المرميين وتمثلت في التسديد من خارج منطقة الجزاء وفي الدقيقة 12 مرر محمود غالي كرة عرضية من ركلة ركنية هيأها رجب مارو برأسه إلى عبد الرحمن عموري الذي سددها فوق العارضة.

في الدقيقة 16 سدد محمد الكومي لاعب أبوقير للأسمدة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وسدد عبده يحيى كرة أبعدها السيد الصاوي حارس أبو قير للأسمدة إلى ركنية.

أجرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تغييرين اضطراريين في الدقيقتين 18 و34 بنزول خالد الأخميمي وشيكو محارب بدلا من علي عباس "بيسو" وعبد الرحيم عموري المصابين.

آخر فرصة في الشوط الأول كانت في الدقيقة 40 عندما تصدى محمود غالي، لاعب غزل المحلة لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية أبعدها السيد الصاوي إلى ركنية.

في بداية الشوط الثاني دفع خالد عيد بالنيجيري شارلز باسي بدلا من أحمد حسني "أوشا" وفي الدقيقة الثانية احتسب الحكم محمود رشدي ركلة جزاء لغزل المحلة نتيجة جذب شارلز باسي داخل منطقة الجزاء ثم تراجع عنها بعد استشارة مساعده عماد الشامي.

دانت السيطرة لغزل المحلة وفي الدقيقة 57 مرر محمد جابر كرة عرضية سددها عبد الرحمن بودي برأسه بين يدى السيد الصاوي .. وفي الدقيقة 61 سدد شارلز باسي كرة أرضية أمسكها السيد الصاوي.

في الدقيقة 65 أجرى أيمن المزين، المدير الفني لأبوقير للأسمدة، تغييرين بنزول أحمد عامر ومحمد نور بدلا من عمر إبراهيم وأحمد راشد واستمرت سيطر غزل المحلة دون خطورة على المرمى.

في الدققة 73 مرر شارلز باسي الكرة إلى عبده يحيى حاخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى مررها عرضية سددها خالد الأخميمي برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لغزل المحلة.

في الدقيقة دفع أيمن المزين بمحمد أشرف وأحمد عصام بدلا من رامز ميلاد وإبراهيم جلال ..وفي الدقيقة 79 انطلق عبده يحيى في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضيةأرضية سددها رجب مارو داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لغزل المحلة.

بعد الهدف دفع خالد عيد بمحمود مسعد بدلا من رجب مارو ودفع أيمن المزين بحميدة علي بدلا من محمد حكة واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز غزل المحلة بهدفين.

حرس الحدود يهزم الاتصالات

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية فاز حرس الحدود على الاتصالات بهدف سجله محمود ممدوح؛ ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد الاتصالات عند ست نقاط.