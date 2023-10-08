الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام البحيرة يتابع أعمال مشروع كوبري البريجات ومحور وسط الدلتا

سكرتير عام البحيرة
سكرتير عام البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية قد تبنت خطة متكاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء كباري جديدة، وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق والكبارى القائمة، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات. 

وأشارت بلبع إلى أن محافظة البحيرة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها قطاع الطرق والنقل. 

 

كوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة
 

وفى هذا الشأن عقد كامل غطاس  السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة، ونزع الملكية الخاصة به، وذلك لدفع العمل بالمشروع وبحث كافة المعوقات التى تواجهه والعمل على حلها ونهو المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد له، وذلك بحضور كافة ممثلي الجهات المعنية من المساحة والإصلاح الزراعى وإدارة الملكية بالإصلاح الزراعي ومديري الأملاك والهيئة العامة للطرق والكبارى.

حيث أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وتكليف  الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة "13" بتقديم خطاب بطلب النشر والعرض الجزئي واستكمال باقي الإعتماد المالي الخاص بالمشروع، وكذا تكليف مديرية المساحة بنهو جميع الإجراءات فور تقديم الخطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى. 

مشروع إنشاء كوبرى البريجات

من الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء كوبرى البريجات على الرياح البحيرى عباره عن 2 كوبرى سيارات وطريق بطول إجمالى 2.528 كم وبعرض 24.45 م وعدد 4 حارة مرورية و2 ممر مشاة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، وهو عبارة عن  كوبري من طريق شبين الكوم –السادات عابر الرياح البحيرى وطريق سطحي محور البريجات وكوبرى من محور البريجات عابر خط السكة الحديد القاهرة، ايتاي البارود  خط المناشى.

كوبرى البريجات محافظة البحيرة نهال بلبع كوم حمادة خط المناشى

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