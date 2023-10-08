إطلاق اسم إيهاب الضباعني على صالة متحدي الإعاقة للألعاب الرياضية بجامعة بني سويف

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إطلاق اسم الزميل إيهاب الضباعني نائب مدير كلية الآداب، والذى وافته المنية صباح اليوم، على صالة متحدى الإعاقة للألعاب الرياضية بمجمع التعليم الصناعي.

رئيس الجامعة قرار الإطلاق تقديرا لما قدمه الزميل

وأوضح رئيس الجامعة، إن القرار جاء تقديرا لما قدمه الزميل من اهتمام واسع وكبير في خدمة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة، وتجسيدا لجهوده المبذولة وتواصله الدائم والمستمر مع ذوي الهمم وعمله على إيجاد حلول سريعه للتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، فضلا عن حرصه الشديد فى إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والفنية لمتحدي الإعاقة ليس على مستوى الجامعة فحسب، بل على مستوى محافظة بني سويف بأكملها.

وفي سياق آخر، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف الأهلية، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة، للتعريف بمختلف الأقسام والتخصصات والبرامج، وأنشطة رعاية الشباب، وغيرها من الأنشطة الرياضية والفنية لتنمية مهارات الطلاب المتنوعة، بحضور الدكتورة نرمين حسن إبراهيم عميد القطاع الطبي، والدكتورة نسمة أحمد حلمي منسق عام كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، بمشاركة طلاب الفرقة الثانية.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلاب الجدد متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم تلك الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدي الطلاب الجدد، كما حث الطلاب على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي ومواكبة خطة الجامعة في تطوير أساليب التواصل وجهودها في نبذ التعصب وتقبل الآخر.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية والفنية، بالإضافة إلى كلمة الدكتورة نسمة أحمد حلمي منسق عام كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، عن التعريف ببرنامج العلاج الطبيعي بالجامعة والأقسام المختلفة للكلية ونظام الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي وأيضًا التعريف بمباني ومدرجات ومعامل الجامعة، وخلال كلمتها شرحت الدكتورة نسمة ناصر المدرس بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة بني سويف، الضغوط النفسية في المرحلة الجامعية وكيفية التغلب عليها، وفي نهاية الإحتفال تم فتح حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة.