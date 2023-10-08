محافظ المنوفية يبحث طلبات المواطنين ويوجه بإجراءات عاجلة

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك استمرارًا لسلسلة اللقاءات اليومية.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة، يلتمس توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى منزله الكائن بأحد الشوارع الجانبية، موجهًا رئيس حي شرق شبين الكوم بالتواصل مع المواطن واتخاذ اللازم تجاه طلبه والعرض عليه في ضوء اللوائح المنظمة، فيما وافق المحافظ على طلب مواطن بالباجور يلتمس تجديد ترخيص الكشك الخاص به مراعاة لظروفه الصحية، ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير مصدر رزق ثابت له ولأسرته.

محافظ المنوفية يتابع شكاوى المواطنين

وخلال اللقاء، أحال محافظ المنوفية شكوى معلمة بالإدارة التعليمية بالباجور تتضرر من التعنت ضدها، مما يلحق الضرر بها ويؤثر على سير عملها إلى إدارة الشئون القانونية بالديوان العام للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار لقاءاته اليومية بجموع المواطنين والاستماع لمطالبهم وسرعة حلها، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا للجميع، وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

وتابع جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال التشجير وخطة رى الأشجار ضمن أعمال المبادرة الرئاسية بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين، فضلًا عن تشجير مداخل القرى والمدن.