كشف ملابسات إلقاء قطة من نافذة منزل فى مدينة قليوب بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات نقلًا عن حساب بموقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل، بدائرة مركز شرطة قليوب، بهدف قتلها مما أثار استياء المتابعين.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل، بدائرة مركز شرطة قليوب.

بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه وتبين أنه طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهته أقر بقيامه بنشره بقصد المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.