السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أحمد حامد حميدة لـ"الشاهد": "ركّبت كبارى حرب أكتوبر فى 20 دقيقة فقط"

العريف أحمد حامد
العريف أحمد حامد

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، إن التدريب على تركيب الكباري سريعة الإنشاء المستخدمة في حرب أكتوبر 1973 كان يأخذ حوالي ساعة إلا 10 دقائق، لكن بمشيئة الله في الحرب استغرق التركيب 20 دقيقة فقط.

العريف أحمد حامد عمر: كنا نتدرب في الريّاح والقناطر ولم نكن نعلم بالحرب

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لـبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نتدرب في الرياح التوفيقي والقناطر الخيرية في النيل، وكنا نتدرب بشكل طبيعي ولا نعرف أننا نستعد للحرب".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العريف أحمد حامد حميدة الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز حرب اكتوبر كباري حرب أكتوبر

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