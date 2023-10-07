"موازنة النواب": خفض التصنيف الائتمانى لمصر من موديز ليس مفاجئًا

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز للمرة الثانية خلال عام 2023 ليس مفاجئًا.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن الوكالات العالمية مثل موديز تُقيم كل ستة أشهر المخاطر التي تعرضت لها اقتصادات دول العالم من أجل أن يكون ذلك مؤشرًا للمستثمرين في الداخل أو الخارج.

وأوضح أن التقييم يتكون من شقين الأول المخاطر الحالية التي يتعرض لها اقتصاد أي دولة والثاني النظرة المستقبلية للاقتصاد نفسه في المستقبل.

وأكد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز معناه أن الاقتصاد المصري تعرض لمزيد من المخاطر، وهذا كان متوقعًا بسبب الأزمة المالية العالمية.