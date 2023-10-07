النيابة تعاين موقع حريق كنيسة مارجرجس بأبشواي في الفيوم

عاين فريق من النيابة العامة بمركز أبشواي بالفيوم، منذ قليل، موقع الحريق الذي نشب بكنيسة مارجرجس بمدينة أبشواي، دون وجود مصابين، وطلبت جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة داخل الكنيسة، لبيان أسباب نشوب الحريق.

وكانت تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق محدود بكنيسة مارجرجس بمدينة أبشواي، في الواحدة بعد ظهر اليوم، وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحريق، وتبين أن حريق محدود نشب بالطابق الأرضي بالكنيسة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون وجود إصابات، بعد أن وصلت سريعا عقب تلقي البلاغ.

وأسفر الحريق، عن احتراق حامل الأيقونات الخشبي الذي يفصل بين الهيكل، وباقي الكنيسة، ومحتويات داخل المذبح، وشاشات عرض، ومراوح سقف، وبعض المحتويات بالكنيسة، جار حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

السيطرة على حريق شقة سكنية بحي الشيخ حسن بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحي الشبخ حسن بالفيوم دون أي إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق عن طريق قوات الحماية المدنية بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود بلاغ من قوة شرطة الحماية المدنية بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الشيخ حسن بدائرة القسم، على الفور انتقل قوة من شرطة الحماية المدنية وقوات المباحث.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في غرفة النوم وامتد إلى الشقة بأكملها بسبب ماس كهربائي من تكييف غرفة النوم، وبسؤال مالك الشقة، أيد ما جاء بالفحص ولا يتهم أحدا بشيء، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة سكنية

حريق شقة سكنية