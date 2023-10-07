الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يسحق بيرنلي وإيفرتون يسقط بورنموث بثلاثية في الدوري الانجليزي

كول بالمر
كول بالمر

انتصر فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة بالدوري الانجليزي الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وسجل ويلسون أودبيرت هدف التقدم لفريق بيرنلي في الدقيقة 15.


وحاول لاعبو تشيلسي تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط، وسجله أمين الدخيل في الدقيقة 42.


وسدد لاعبو فريق تشيلسي كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق بيرنلي وخرجت الأخرى من الملعب.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بيرنلي.


واستمر استحواذ لاعبي تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وكانوا الطرف الأفضل على مستوى الفاعلية الهجومية على المرمى.

وسجل كول بالمر هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، واستمر الضغط الهجومي من البلوز حتى سجل رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 74.


واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق بيرنلي.

ورفع تشيلسي رصيده لـ11 نقطة في المركز الـ11 فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ18.


وفي نفس الجولة، انتصر إيفرتون على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.


ورفع إيفرتون رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ15 فيما توقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

فيما انتصر فولهام على شيفيلد يونايتد في نفس الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصل فولهام للنقطة رقم 11 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

تشيلسى بيرنلي مباراة تشيلسي وبيرنلي إيفرتون بورنموث الدورى الانجليزى

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