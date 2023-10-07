تنطلق غدا.. تعرف على مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف" والقنوات الناقلة

تنتطلق غدا الأحد أولى حلقات الحكاية الثانية من مسلسل “55 مشكلة حب” والتي تحمل اسم “ما تيجي نشوف” والتي يخوض بطولتها كل من الفنانة هنا شيحة وأخرون.

ويقدم الدستور في السطور التالية مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة



مواعيد عرض مسلسل "55 مشكلة حب" وحكاية “ما تيجي نشوف”

تعرض حكاية “ما تيجي نشوف” من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON وON drama ابتداء من يوم الأحد إلى الخميس وذلك المواعيد التالية:

قناة on

العر ض الأول في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.

العر ض الأول في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا. قناة on drama

العرض الأول في تمام الساعة 10 مساء على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 عصرا.

تردد قناة أون العامة

* القمر الصناعي: نايل سات

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: رأسي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون دراما

* القمر الصناعى: النايل سات.

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: أفقي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال وصناع حكاية ما تيجي نشوف

ويشارك في بطولة حكاية “ما تيجي نشوف” كل من:

هنا شيحة

نبيل عيسى

إسلام جمال

نهى عابدين

ملك قورة

طارق صبرى

أحمد جمال سعيد

راندا عبد السلام

إخراج الخبيرى

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وعرضت حكاية "الفريدو" أولى حكايات المسلسل على قناة ON الأيام الماضية، وهى إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وشارك في بطولتها كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.