الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مدبولي يوجه العاملين في مكتب بريد الحي السكني R3 بحسن معاملة المواطنين

مدبولي
مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه مدبولي العاملين بالمكتب إلى حسن معاملة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة، وذلك خلال جولته التفقدية ظهر اليوم، بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية والتي شملت مكتب بريد الحي السكني R3؛ للوقوف على معدلات التنفيذ.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الشركة المنفذة.

وخلال تفقد الدكتور مصطفي مدبولي تشغيل مكتب بريد الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة كان في استقباله؛ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ حيث استمع إلى شرح وافٍ من الدكتور شريف فاروق حول مختلف الخدمات التي يقدمها مكتب بريد الحي السكني R3 باستخدام أفضل الحلول والنظم التكنولوجية والتي تساهم في تأدية جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

من جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن تَفقُد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ يمثل دعمًا كبيرًا ودفعة قوية لجميع العاملين بالبريد المصري، تحثهم على بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة ويسر.

جدير بالذكر أن مكتب بريد الحي السكني يقع في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاؤه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، وعدد شبابيك به 7 شبابيك من بينها شباك لذوي الهمم، ويقدم المكتب جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية إلى جانب خدمات مصر الرقمية.

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