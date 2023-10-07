"الدولية للصليب الأحمر" تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد فى إسرائيل والأراضى المحتلة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"التصاعد المثير للقلق للعنف المسلح" في إسرائيل والأراضى المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولى الإنساني، واحترام وحماية المدنيين والعاملين بمجال الرعاية الصحية في جميع الأوقات.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني- في بيان اليوم السبت بجنيف: "إن الصور والتقارير التي تابعتها اللجنة مروعة للغاية، والعنف الموجه ضد المدنيين مروع ولا يمكن تبريره، وإذا استمر الوضع في التصعيد فإن المدنيين من كلا الجانبين سيعانون بشدة".

وأضاف أن اللجنة على علم بالتقارير المتعلقة بأشخاص تم القبض عليهم أو احتجازهم، مشددا على جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، واعتبره غير قابل للتفاوض.

وأكد "كاربونى" أن اللجنة الدولية، وبصفتها وسيطا محايدا، على استعداد لزيارة أي شخص محتجز حتى تتمكن من الاطمئنان على سلامته وتقديم الأخبار لذويه.

من جانبة دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري، مذّكرا بما سبق أن حذر منه مرارًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم السبت، إن دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أيةفرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العريبة لديه اقتناع كامل بمسئولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.