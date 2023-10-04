منى زكى: يوم العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد

شاركت الفنانة منى زكي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وقالت منى زكي، في كلمتها: "يوم العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد ومكنش حد مصدق أننا نقدر لأنهم لا يعرفون السر، سر دعوة أب وأم، سر الله اكبر وعقيدة قتالية لجيش بيقول يالنصر يالشهادة".

الشعب المصري مالوش كتالوج

وأضافت: "الشعب المصري مالوش كتالوج، الشعب المصري لا يقبل أن محتل يعيش في أرضه متهني ودة مش كلام إنشاء دة التاريخ اللي بيقول".