ضبط مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكبرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من إجراء عملية مصادرة ناجحة لكميات كبيرة من السلع المهربة وغير المشروعة، وقد أشرف على هذه العملية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث قاد حملة شاملة للسيطرة على الأسواق ومكافحة السوق السوداء.

وتمت هذه العملية في منطقة كفر الزيات، حيث تمكنت فرق المديرية من اكتشاف ومصادرة 6 أطنان من الأسماك المجمدة ورنجة مجهولة المصدر داخل إحدى التلاجات، وتعتبر هذه الأسماك مواد غذائية حساسة يجب أن تتم معالجتها وتوزيعها وفقًا للمعايير الصحية الصارمة، وبفضل الجهود المبذولة من قبل فرق المديرية، تم ضبط هذه الكمية والتحفظ عليها لمنع دخولها إلى الأسواق غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 4800 لتر من وقود السولار بمحطة تموين للسيارات في نفس المنطقة، وتبين أن صاحب المحطة كان يقوم بالتلاعب في عدادات المحطة بالتعاون مع أحد الخبراء في هذا المجال، بهدف تهريب هذه الكمية وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية.

تم تحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضية.