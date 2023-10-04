الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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صانعة أفلام وثائقية: لهذا السبب ركزت على توثيق قصص أبطال أكتوبر

صانعة أفلام وثائقية
صانعة أفلام وثائقية

قالت الدكتورة مها شهبة، أستاذ إعلام وصانعة الأفلام الوثائقية، إنها رصدت قصص أبطال أكتوبر، في مجموعة من الأفلام الوثائقية لأنه خلال سنوات عملها لاحظت أن ثقافة الشباب بدأت تتدهور ووعيهم بحرب أكتوبر يتدهور وهذا يعتبر شيئًا خطيرًا، لأن "لو مفيش ماضي الشباب يستلهم منه مفيش حاضر".

وأردفت، خلال كلمتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "من الواجب توثيق اللحظات المضيئة وأهمها أكتوبر، واخترت نماذج تقدر الناس تشوف نفسها فيها، زي قصة الشهيد الحي".

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد تصفيقًا حارًا للشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، والذي فقد عينه وذراعه وساقيه في حرب الاستنزاف، في عمليات بطولية، وأصر أن يكون موجودًا على الجبهة حتى ولو في مهمة إدارية.

مها شهبة الافلام الوثائقية قصص أبطال أكتوبر

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