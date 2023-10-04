وفد جامعة سوهاج يُشارك في البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي، فى فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة"، الذى نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية، بمشاركة 140 طالب من 20 دولة عربية والجامعات الأهلية والحكومية.

الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، قال إن البرنامج يهدف إلى خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون فى رسم مستقبل أفضل لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك البرامج التدريبية تساهم فى تنمية مدارك الشباب وصقل قدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى تبادل الآراء والثقافات والخبرات بين الطلاب من مختلف البلدان العربية، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى تعزيز مكانة الشباب وتفعيل دورهم فى كافة أنحاء الوطن العربي، وتوجه العقول الشابة نحو التميز والابتكار.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن البرنامج التدريبي استمر لـ6 أيام، وتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل المتنوعة التى تهدف الي تعريف قواعد التنمية المستدامة لدي شباب الجامعات المصرية والعربية.

وذكر محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن إدارة الجامعة قامت بترشيح وفد طلابي من المتميزين في الأنشطة الطلابية، وهم الطالبة أشرقت حسن عاطف بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، الطالب أحمد شحاته عبد الغني بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، والطالبة أسماء قبيصي خلف الله بالفرقة الثانية بكلية الآداب.

اجتماع موسع مع رئيس جامعة سوهاج

فيما عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لقاءََا موسعاََ مع القيادات الجامعية وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ومدراء العموم بجميع الإدارات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

واستهل رئيس الجامعة كلمته، بتقديم التهنئة لجميع أفراد المجتمع الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي يتزامن مع الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وأيضًا الإحتفال باليوبيل الذهبي لذكري إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى أن يعيد على الشعب المصري تلك المناسبات بالخير والبركة، معربًا عن فخره لمشاركته فى فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، والذى نظم على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية وما حققه من نجاحات على كافة الأصعدة، انتهت بإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعزمه الترشح لفترة إنتخابية جديدة، استجابةََ لرغبة الشعب المصري العظيم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسان النعماني، على أهمية التواصل الدائم مع كافة مكونات الجامعة من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للطلبة على أعلى مستوى، مع ضرورة خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للعاملين بالجهاز الإداري، والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من المؤسسة التعليمية، مشيدًا بدورهم البناء والفاعل فى النهوض بصرح الجامعة والرقي به، وتحقيق رسالتها ورؤيتها على أرض الواقع.

وفى السياق نفسه، وجه النعماني، بضرورة استمرار فتح قنوات التواصل مع أعضاء الجهاز الإداري من أجل الوصول إلى أفضل مستوى رضي وظيفي لدي العاملين، إلى جانب العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة، وتكوين صفوف جديدة من الإداريين الأكفاء، بالإضافة إلى التركيز على إنماء الموارد البشرية، وحث العاملين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتحسين جودة الإنتاج عن طريق الدورات التدريبية التأهيلية التى تنظمها الجامعة.

وفى نهاية اللقاء، فتح رئيس الجامعة باب النقاش والتساؤلات مع العاملين، والذين تفاعلوا مع الحوار بشكل جاد وطرحوا العديد من المطالب والآراء والاقتراحات، والتى قوبلت من جهة رئيس الجامعة بالترحيب والشفافية والمصداقية فى الرد، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير لما يبذلوه من مجهودات لصالح الجامعة، وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد، والمثابرة والسعي الدؤوب للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.