الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"لا وقت للراحة".. الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي وجمعة خارج الحسابات

الإسماعيلي
الإسماعيلي

رفع الجهاز الفني لفريق الكرة بـ الإسماعيلي شعار “لا وقت للراحة” داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة الأهلي في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

ويستعد فريق الدراويش لمواجهة الأهلى في السابعة من مساء الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي لاعبى الفريق بالانتظام اليوم الأربعاء في المران المسائي بعد انتهاء راحتهم السلبية أمس الثلاثاء.

وشارك فى المران محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز وأحمد محسن  وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدي وأبو بكر حمزة الجمل وعبد الله السعيد ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر 

تضم قائمة الإصابات بالإسماعيلي الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي وصالح جمعة وعبد الله محمد ومحمد بحيري والأخير أجري جراحة الرباط الصليبي في أحد المستشفيات المتخصصة بالقاهرة ويعود للملاعب بعد نحو 6 أشهر.

على جانب آخر، قرر الجهاز الفني للإسماعيلي استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم من حساباتهم للإصابة قبل لقاء الأهلي المهم في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان المدير الفني للإسماعيلي قد وضع برنامجًا لتجهيز صالح جمعة لاستعادة لياقته البدنية والفنية تمهيدًا للاستعانة بجهوده أساسيًا خلال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز بداية من مواجهة الأهلي، لكن فوجئ تعرضه للإصابة أثناء أحد التدريبات اليومية الأخيرة بكدمة شديدة بأنكل القدم تحتاج لفترة لا تقل عن أسبوع لكي يتماثل للشفاء ويعود للملاعب سليمًا معافي.

فريق الإسماعيلي إقالة إيهاب جلال الاهلى 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مواجهة الأهلى الدوري الممتاز

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