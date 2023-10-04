سرعات زائدة.. رصد 69 ألف مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت عن ضبط ‏‏69564 مخالفة مرورية متنوعة من بين المخالفات 17132 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 676 مخالفة للسير دون تراخيص، و18 مخالفة موقف عشوائى، و14 مخالفة لشروط التراخيص ودراجة نارية، 1391 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة.