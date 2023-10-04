حزب التجمع يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر

قدم حزب التجمع بخالص التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر، الذي جسد قوة الإرادة المصرية، مؤكدًا قدرة قواتنا المسلحة على حماية الوطن من أي تهديد، وإنها الدرع الحامية والحصن الواقي للشعب المصري.

وأكد حزب التجمع أن هذا النصر العظيم الذي سجله التاريخ بأحرف من نور، كملحمة أمام العالم كله، مازال ملهمًا لشعوب العالم الحر، في رفض العدوان، وحق تقرير المصير، والحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة القوى الاستعمارية وأعوانها، واحترام الثوابت والحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

وقال الحزب في يبان: "إن تلاحم الشعب المصري والجيش في أكتوبر 1973 حقق معجزة النصر، ومازال هذا التلاحم قادرًا على صد جميع المؤامرات والمخططات التى تستهدف الوطن.. كل المجد لأبطال الجيش المصري البواسل.. وكل التحية للشهداء الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن".