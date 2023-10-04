الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر يهنئ القوات المسلحة بنصر أكتوبر: جيش مصر صمام الأمان للمنطقة

السعيد غنيم
السعيد غنيم

هنأ الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: "نصر أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، وروح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة".

جيش مصر العظيم هو درع الوطن 

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ويحمي حدوده في الخارج، ويساهم بكل قوته في التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة في الداخل، حيث قدم رجال القوات المسلحة نموذج فريد فى التضحية.

انتصار أكتوبر المجيد ضرب أكبر معاني التضحية والفداء

وتابع غنيم:" انتصار أكتوبر المجيد ضرب أكبر معاني التضحية والفداء والبطولة من رجال القوات المسلحة، هؤلاء الرجال الذين سطروا اسمائهم بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، وهذا ليس بجديد على رجال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن".

ستبقى محفورة في أذهان المصريين تخليدًا لقوة إرادته في تحقيق الانتصار

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين تخليدًا لقوة إرادتهم في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات، متابعا:" ذكرى  لواحدة من أعظم الملاحم التي خاضها الجيش المصري من أجل استرداد أراضيه المحتلة وحماية حدوده، حيث كانت حرب أكتوبر كانت خيار الشعب المصري بعد نكسة 1967، فكان قرار كل مصري أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لذلك جاءت الانتصار ليمحو سنوات من الحزن والقهر، ويعيد إلى مصر وباقي الأمة العربية كرامتها وعزتها".

نصر أكتوبر القوات المسلحة جيش مصر درع الوطن الشعب المصري حزب المؤتمر

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