محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل التنوير خلال احتفالية العيد القومي للمحافظة

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أوائل التنوير من أبناء المحافظة خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ 64 ويوم الوفاء تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية، والتي أقيمت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الديوان العام الكبرى، بحضور لفيفٍ من المحافظين السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة ومديري العموم السابقين، ورجال الدين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وسط حضورٍ حاشد من المواطنين والأهالي.

وأكد اللواء محمد الزملوط خلال كلمته بإحتفالية العيد القومي للمحافظة ويوم الوفاء، عن اوائل التنوير بمحافظة الوادي الجديد بأنهم أبطال مجهولون على عاتقهم حملوا مسؤولية التنوير لا يعينه فيها إلا ما وقروا في قلوبهم إيمانًا ويقين وحبا للأرض التي نبتوا فيها وعزيمة صلبة لا تلين فخرجت الوادي الجديد من الوادي الضيق إلى الأفق الفسيح وكانوا هم مشاعل النور في رحلة التعمير بمحافظة الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن أوائل التنوير هم أوائل القيادات التنفيذية في تاريخ الوادي الجديد وجميعهم من أبناء المحافظة الذين أضاءوا النور بعد إعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1958 عن البدء فى إنشاء واد مواز لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل.

ووجه محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير لكل من حفظ التاريخ من هؤلاء القيادات ليرويه لنا جيلا بعد جيل، وحرص محافظ الوادي الجديد على إهداء درع المحافظة وشهادات تقدير لكل أبناء وأحفاد هؤلاء القيادات الذين حرصوا على الجد والاجتهاد والعمل المتواصل من اجل بناء وتعمير الوادي الجديد.

وكرَّم محافظ الوادي الجديد أبطال التنوير وهم:

المهندس محمود فوزي البرنس أول محافظ بالوادي الجديد وهو من أبناء مركز بلاط، اللواء شعراوي جمعة أول وزير داخلية من محافظة الوادى الجديد وهو من أبناء قرية القصر، المهندس خليل عبد المختار أول سكرتير عام مساعد من أبناء قرية المعصرة، اللواء صالح النشواني اول لواء بالجيش المصري من أبناء الوادي الجديد وهو من أبناء مركز الداخلة، اللواء يوسف محمد منصور أول لواء شرطة من محافظة الوادي الجديد وهو من أبناء مركز الداخلة، اللواء طلعت عبد الله وهبه أول لواء شرطة بمركز الخارجة، اللواء شريف سيف الدين اول رئيس للهيئة العامة للرقابة الاداريه وهو من ابناء الوادي الجديد قرية الراشدة، الدكتور عبد الرازق حسن اول رئيس جامعه من محافظة الوادي الجديد وهو من قرية بدخلوا، الدكتور عبد اللطيف ابو الحسن اول طبيب بالوادي الجديد مركز الخارجه، الدكتور حسنين ربيع اول نائب رئيس جامعه وهو من ابناء الوادي الجديد قريه الجديدة، المستشار سعد مجاهد اول مستشار قضائي من محافظه الوادي الجديد، الدكتور عبد الغفار سنوسي اول صيدلي من محافظه الوادي الجديد من ابناء مركز الخارجه، النائب محمد سنوسي نصر اول نائب مجلس شعب بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ من محافظه الوادي الجديد مركز الداخلة، النائب معاذ اسماعيل معاذ عضو مجلس الامه واول نائب مجلس الشعب بمركز الخارجه، النائبه اسعاد ضمره اول نائب مجلس شعب بالكوته بمركز الخارجه.

كما تم تكريم المهندسه ابتسام ابو رحاب اول نائب بالبرلمان انتخاب حر مباشر واول مهندسه بمركز الخارجه، النائب علي الطليحي اول نائب مجلس الشورى بالوادي الجديد، النائب ثروت رشدي اول نائب مجلس الشورى بالوادي الجديد، المهندس عادل ربوح اول مهندس مدني بالوادي الجديد وهو من ابناء مركز الداخله، المهندس حسين احمد ابو العيون اول رئيس لمركز الخارجه، المهندس عبد المنعم حنفي اول رئيس لمركز الداخله وهو من ابناء الدخله، المهندس علي عبد الغني اول رئيس لقرى مركز الفرافره، المحامي خليل سليمان اول محامي ونقيب للمحامين بالوادي الجديد، الشيخ محمد اسماعيل معاذ اول من حصل على العالميه الازهريه وحصل على منحه من الملك وامين عام الاتحاد الاشتراكي العربي، الشيخ بهنوس بخاري محمد اول من حصل على العالميه الازهريه بمركز الخارجه، الشيخ كامل احمد ترك اول مؤسس للمعهد الازهري بمركز الداخله، الشيخ احمد محمد مرسي اول مؤسس للمعهد الازهري بمركز الخارجه، السيد انور عبد الحافظ اول اعلامي بمحافظه الوادي الجديد، الكابتن يحيى دياب اول لاعب كره قدم من ابناء الوادي الجديد لعب في منتخب مصر، سيد احمد محمد رواد التعليم الاوائل في عهد الملكيه، عمر افندي عبد الحافظ من اوائل رواد التعليم، الشيخ هنادي محمد هنيدي اول نقيب للمعلمين بمحافظه الوادي الجديد ومؤسس نقابه المعلمين، السيده معززه علي عثمان والسيده نعمات علي عثمان اول المعلمات بمركز الخارجه في الوادي الجديد، السيده سلوى حسن سيف الدين اول صحفيه بمحافظه الوادي الجديد، السيد ايوب محمد يحيى اول مدير مكتب بريد بالوادي الجديد، السيد ابراهيم خليل اول مدير للثقافه بالوادي الجديد، السيد يوسف مياز اول مؤرخ من محافظه الوادي الجديد، الدكتور سيف حسن هنادي اول طبيب بيطري بمحافظه الوادي الجديد، الاثري آدم حسون اول عالم اثري بمركز الخارجه بمحافظه الوادي الجديد، المهندس محمود النشواني اول مهندس لجهاز تعمير بالوادي الجديد، المهندس علي عبد الله سلطان اول مهندس زراعي بالوادي الجديدمن أبناء مركز باريس، القاضي احمد سنوسي وهو اول قاضي من محافظه الوادي الجديد، والسيده فاطمه عبد العزيز اول ممرضه بالوادي الجديد.

ووجه عمرو بحر أحد الموثقين لأوائل وابطال التنوير الشكر والتقدير لمحافظ الوادي الجديد على هذه اللفته الطيبه وتكريم هؤلاء الابطال الذين بذلوا كل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على الوطن وأراضيه، وحبهم لوطنهم وانتماءهم الدائم له.