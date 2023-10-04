القبض على متهم بالشروع في قتل صاحب شركة ملابس بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بالشروع فى قتل صاحب شركة ملابس لسرقته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من مدير وشريك بشركة للملابس، بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات إستغاثة من داخل المخزن.

باستبيانه الأمر تبين تواجد والده "مدير وشريك بذات الشركة" مغشيًا عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.



بسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته موظف بذات الشركة، قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولًا قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته المفاتيح المستولى عليها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.