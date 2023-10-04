احتفالًا باليوبيل الذهبى.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تطلق برومو حفل 6 أكتوبر (فيديو)

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو حفل 6 أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي على انتصارات حرب أكتوبر 1973، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

50 عامًا على انتصارات أكتوبر

وأحيا عدد كبير من نجوم الغناء حفلًا ضخمًا الإثنين الماضي، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر من أمام متحف الحضارات، وذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي، والتي يزيد عددها على 550 فعالية.

وروَّج عدد كبير من نجوم الغناء لمشاركتهم في الاحتفالية مثل: رامي صبري، بوسي، رضا البحراوي، محمود الليثي، هشام عباس، مصطفى حجاج، هايدي موسى وآخرون.

وأقيمت الاحتفالات بالقاهرة في: ميدان الكوربة، وميدان رنين بالفسطاط، وبالجيزة بميدان الجلاء، وبالقليوبية بميدان المؤسسة، وبالإسكندرية بميدان القائد إبراهيم، وبالغربية بمنطقة استاد طنطا، وبالمنوفية بشارع الاستاد، وبكفرالشيخ بميدان النصر، وبالفيوم بميدان السواقى، وبنى سويف بميدان الزراعيين، وبالمنيا بميدان بالاس، وأسيوط بميدان أم البطل، وبسوهاج بميدان الشبان المسلمين، وبقنا بميدان الساعة، وبالأقصر بميدان أبوالحجاج، وبالبحر الأحمر بميدان الممشى السياحى، وبأسوان ميدان المحطة، وببورسعيد ميدان 3 يوليو، ودمياط بميدان الساعة، والشرقية بميدان جوار مركز قصر الثقافة بالزقازيق، وبجنوب سيناء بميدان سوهو بشرم الشيخ، والإسماعيلية بميدان عثمان.