الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احتفالًا باليوبيل الذهبى.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تطلق برومو حفل 6 أكتوبر (فيديو)

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو حفل 6 أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي على انتصارات حرب أكتوبر 1973، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

50 عامًا على انتصارات أكتوبر

وأحيا عدد كبير من نجوم الغناء حفلًا ضخمًا الإثنين الماضي، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر من أمام متحف الحضارات، وذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي، والتي يزيد عددها على 550 فعالية.

وروَّج عدد كبير من نجوم الغناء لمشاركتهم في الاحتفالية مثل: رامي صبري، بوسي، رضا البحراوي، محمود الليثي، هشام عباس، مصطفى حجاج، هايدي موسى وآخرون.

وأقيمت الاحتفالات بالقاهرة في: ميدان الكوربة، وميدان رنين بالفسطاط، وبالجيزة بميدان الجلاء، وبالقليوبية بميدان المؤسسة، وبالإسكندرية بميدان القائد إبراهيم، وبالغربية بمنطقة استاد طنطا، وبالمنوفية بشارع الاستاد، وبكفرالشيخ بميدان النصر، وبالفيوم بميدان السواقى، وبنى سويف بميدان الزراعيين، وبالمنيا بميدان بالاس، وأسيوط بميدان أم البطل، وبسوهاج بميدان الشبان المسلمين، وبقنا بميدان الساعة، وبالأقصر بميدان أبوالحجاج، وبالبحر الأحمر بميدان الممشى السياحى، وبأسوان ميدان المحطة، وببورسعيد ميدان 3 يوليو، ودمياط بميدان الساعة، والشرقية بميدان جوار مركز قصر الثقافة بالزقازيق، وبجنوب سيناء بميدان سوهو بشرم الشيخ، والإسماعيلية بميدان عثمان.

احتفالية اليوبيل الذهبي اليوبيل الذهبي حفل 6 أكتوبر برومو الشركة المتحدة تطلق برومو حفل 6 أكتوبر

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وزيرة خارجية فرنسا تحث بايدن على دعم أرمينيا

"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تحتفى بالأسبوع العالمى للفضاء (فيديو)

"الدفاع الروسية": إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك

العدد الـ49 من مجلة المسرح يحتفى بالذكرى المئوية لرحيل سيد درويش

غدا.. يوم للحكي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أبوالغيط يهنئ الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 50 عامًا على انتصار أكتوبر

"شغف" العراقي يرصد نظرة المجتمع للمرأة على مستوى العالم

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب