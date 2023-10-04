مدارس البحيرة تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن نصر أكتوبر المجيد، سيظل ذكرى عظيمة نستلهم منها كل العظات والعبر، كعلامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، تجسد واقع شعب عظيم وجيش عريق في رباطٍ إلى يوم الدين كما قال الرسول الكريم صل الله عليه وسلم.

وقال الديب، إن نصر أكتوبر أسطورة وملحمة كتبت بدماء الشهداء والأبطال من قواتنا المسلحة، على تراب الوطن، تتحاكى بها الأجيال ونعلمها لأبنائنا ليستمدوا من روح أكتوبر، القوة والمثابرة، والعزة والكبرياء وحب الوطن، والإرادة القوية من أجل استكمال المسيرة بالعمل وبالبناء.

احتفالات أكتوبر في مدارس البحيرة

وشهدت مدارس البحيرة اليوم، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر في طابور الصباح، وكذا الفقرات الإذاعية والأغاني الوطنية، كما تضمنت الحصة الأولى التعريف بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كانت الملحمة التي انطلقت بالنداء والصرخة القوية الله اكبر، والتى زلزلت الأرض تحت أقدام العدو، وأيضا التعريف بالنماذج المضيئة والتضحيات الكبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة، الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن.

وهنَّأ يوسف فؤاد الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة الإنجازات والتنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

كما تقدم يوسف الديب، بالتهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الشرفاء، الذين سطروا بدمائهم أعظم ملحمة، وقدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مشيرا إلى أننا نستلهم من روح أكتوبر، القوة والمثابرة، والعزة والكبرياء وحب الوطن، والإرادة القوية من أجل استكمال المسيرة بالعمل وبالبناء، من خلال شعب عظيم وجيش باسل، وقائد حكيم،داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأبيّ.